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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:14

  cohan написав:та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..


а шо там с MOYO, не то пальто?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:55

  kulikrom написав:Шановні нью-юзери! Яким чином ви отримуєте виписку по картці без наявності доступу до онлайн банкінгу на ПК? Тобто, в мобільному застосунку виписки можливо отримати?
обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:45

Re: ПУМБ

Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:21

  vadlme написав:Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)

Напевно щось змінилося.
klug
 
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  #<1 ... 260261262263
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