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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 17:14
cohan написав:
та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..
а шо там с MOYO, не то пальто?
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idealstorm
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:55
kulikrom написав:
Шановні нью-юзери! Яким чином ви отримуєте виписку по картці без наявності доступу до онлайн банкінгу на ПК? Тобто, в мобільному застосунку виписки можливо отримати?
обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:45
Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)
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vadlme
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Додано: Сер 14 вер, 2022 19:21
vadlme написав:
Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)
Напевно щось змінилося.
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3
Додано: Чет 15 вер, 2022 01:43
vadlme написав:
Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)
видимо что-то случилось...) все пос терминалы в неестественных позах
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Додано: Чет 15 вер, 2022 01:49
vadlme
Магазин дитячих іграшок та одягу (80/20%) - одна каса "іграшки", друга - "книжки та канцтовари", раніше обидві були "іграшки".
Другий магазин - побутова хімія, посуд, одяг, інструменти, дитячі іграшки та ін. Раніше обидві каси були "товари для дому", тепер одна з них -"тютюн". Чи продають там тютюнові вироби взагалі не бачив, хіба на касі.
Все міняється. Тест, записник, тест, записник......
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alibob
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1
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:37
alibob написав:vadlme
Магазин дитячих іграшок та одягу (80/20%) - одна каса "іграшки", друга - "книжки та канцтовари", раніше обидві були "іграшки".
Другий магазин - побутова хімія, посуд, одяг, інструменти, дитячі іграшки та ін. Раніше обидві каси були "товари для дому", тепер одна з них -"тютюн". Чи продають там тютюнові вироби взагалі не бачив, хіба на касі.
Все міняється. Тест, записник, тест, записник......
Або пумб урізав перелік ММС-кодів по категоріям, або просто туплять з нарахуванням!
пс. Як ви дізнаєтесь ммс-коди по своїм операціям?
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vadlme
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:08
Вчора вивів кошти з Привата через нову "червону тропу"
Назва - депозит на 1 міс.
Гарненько відлежали, впали чудово на КДВ і забрав через банкомат.
Руцями через IBOX закинув на ПУМБУ.
Ще й 15 грн заробив.
Без збереження ніяк і закон справедливий "гонися за часом, втрачаєш кошти" .
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Goodman
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:11
...а те що за цей місяць ці кошти знецінились більше ніж на 15 грн. просто не звертаємо уваги
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Alien
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:16
Alien написав:
...а те що за цей місяць ці кошти знецінились більше ніж на 15 грн. просто не звертаємо уваги
що саме знецінилося?
паливо стоїть на місці, можу купити ту саму кількість і потаксувати без втрати заощаджень. У кожного своя модель планування , це ж ринок.
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Goodman
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