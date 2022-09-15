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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 261262263264 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 32 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 4 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 32 Додано: Чет 15 вер, 2022 08:44 Goodman написав: Alien написав: ...а те що за цей місяць ці кошти знецінились більше ніж на 15 грн. просто не звертаємо уваги ...а те що за цей місяць ці кошти знецінились більше ніж на 15 грн. просто не звертаємо уваги

що саме знецінилося?

паливо стоїть на місці, можу купити ту саму кількість і потаксувати без втрати заощаджень. У кожного своя модель планування , це ж ринок. що саме знецінилося?паливо стоїть на місці, можу купити ту саму кількість і потаксувати без втрати заощаджень. У кожного своя модель планування , це ж ринок.

Насправдi iнфляцiя нiкуди не дiлась i вiд того що цiна на сталех не помiнялась просто свiдчення того що вона уже давно була закладена в цiнi i ви за те паливо платите дорожче нiж воно мало коштувати усi останнi три (чи cкiльки там) мiсяцi. Щодо власне коштiв - добре - скажiмо по iншому - вивiвши одразу (i безкоштовно - iнша стежка ж поки не закрита) - можна було отримати бiльше нiж отi 15 грн. Втiм ви безумовно правi, що у кожного своя модель. Але на мiй погляд банальна констатацiя того факту що банк просто на менi заробив примусивши розмiстити депо на фiнансово не вигiдних для мене умовах зовсiм не варта того щоб цим хизуватись на фiнансовому форумi як якимось досягненням. Я б справдi посоромився про це писати - бо вважаю що на такiй схемi я бiльше втрачаю нiж набуваю. Втiм у кожного своя модель... Насправдi iнфляцiя нiкуди не дiлась i вiд того що цiна на сталех не помiнялась просто свiдчення того що вона уже давно була закладена в цiнi i ви за те паливо платите дорожче нiж воно мало коштувати усi останнi три (чи cкiльки там) мiсяцi. Щодо власне коштiв - добре - скажiмо по iншому - вивiвши одразу (i безкоштовно - iнша стежка ж поки не закрита) - можна було отримати бiльше нiж отi 15 грн. Втiм ви безумовно правi, що у кожного своя модель. Але на мiй погляд банальна констатацiя того факту що банк просто на менi заробив примусивши розмiстити депо на фiнансово не вигiдних для мене умовах зовсiм не варта того щоб цим хизуватись на фiнансовому форумi як якимось досягненням. Я б справдi посоромився про це писати - бо вважаю що на такiй схемi я бiльше втрачаю нiж набуваю. Втiм у кожного своя модель... Alien Повідомлень: 692 З нами з: 12.01.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 вер, 2022 09:54 Alien

ціна дуже повільно, але падає, а от із газом справжня загадка!

подивіться самі

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/ ціна дуже повільно, але падає, а от із газом справжня загадка!подивіться самі greenozon Повідомлень: 14179 З нами з: 01.06.14 Подякував: 274 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 вер, 2022 10:18 lamal написав: обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку

в яблукофонному додатку така можливість лише для кредитної картки. В меню дебетних пропонує лише номер рахунку, реквізити, відділення, договір й його дату.

Версія 2.0.7.8

Нажаль, як я зрозумів, можливість отримати виписку за дебітною карткою існує лише у варіанті пєшої прогулянки до відділення (для тих, хто вже не має доступу на ПК) в яблукофонному додатку така можливість лише для кредитної картки. В меню дебетних пропонує лише номер рахунку, реквізити, відділення, договір й його дату.Версія 2.0.7.8Нажаль, як я зрозумів, можливість отримати виписку за дебітною карткою існує лише у варіанті пєшої прогулянки до відділення (для тих, хто вже не має доступу на ПК) kulikrom

Повідомлень: 1417 З нами з: 14.09.11 Подякував: 28 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 261262263264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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