Насправдi iнфляцiя нiкуди не дiлась i вiд того що цiна на сталех не помiнялась просто свiдчення того що вона уже давно була закладена в цiнi i ви за те паливо платите дорожче нiж воно мало коштувати усi останнi три (чи cкiльки там) мiсяцi. Щодо власне коштiв - добре - скажiмо по iншому - вивiвши одразу (i безкоштовно - iнша стежка ж поки не закрита) - можна було отримати бiльше нiж отi 15 грн. Втiм ви безумовно правi, що у кожного своя модель. Але на мiй погляд банальна констатацiя того факту що банк просто на менi заробив примусивши розмiстити депо на фiнансово не вигiдних для мене умовах зовсiм не варта того щоб цим хизуватись на фiнансовому форумi як якимось досягненням. Я б справдi посоромився про це писати - бо вважаю що на такiй схемi я бiльше втрачаю нiж набуваю. Втiм у кожного своя модель...