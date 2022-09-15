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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:44

  Goodman написав:
  Alien написав:...а те що за цей місяць ці кошти знецінились більше ніж на 15 грн. просто не звертаємо уваги

що саме знецінилося?
паливо стоїть на місці, можу купити ту саму кількість і потаксувати без втрати заощаджень. У кожного своя модель планування , це ж ринок.

Насправдi iнфляцiя нiкуди не дiлась i вiд того що цiна на сталех не помiнялась просто свiдчення того що вона уже давно була закладена в цiнi i ви за те паливо платите дорожче нiж воно мало коштувати усi останнi три (чи cкiльки там) мiсяцi. Щодо власне коштiв - добре - скажiмо по iншому - вивiвши одразу (i безкоштовно - iнша стежка ж поки не закрита) - можна було отримати бiльше нiж отi 15 грн. Втiм ви безумовно правi, що у кожного своя модель. Але на мiй погляд банальна констатацiя того факту що банк просто на менi заробив примусивши розмiстити депо на фiнансово не вигiдних для мене умовах зовсiм не варта того щоб цим хизуватись на фiнансовому форумi як якимось досягненням. Я б справдi посоромився про це писати - бо вважаю що на такiй схемi я бiльше втрачаю нiж набуваю. Втiм у кожного своя модель...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:54

Alien
ціна дуже повільно, але падає, а от із газом справжня загадка!
подивіться самі
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:18

  lamal написав:обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку

в яблукофонному додатку така можливість лише для кредитної картки. В меню дебетних пропонує лише номер рахунку, реквізити, відділення, договір й його дату.
Версія 2.0.7.8
Нажаль, як я зрозумів, можливість отримати виписку за дебітною карткою існує лише у варіанті пєшої прогулянки до відділення (для тих, хто вже не має доступу на ПК)
kulikrom
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