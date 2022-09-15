RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:14

  cohan написав:та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..


а шо там с MOYO, не то пальто?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:55

  kulikrom написав:Шановні нью-юзери! Яким чином ви отримуєте виписку по картці без наявності доступу до онлайн банкінгу на ПК? Тобто, в мобільному застосунку виписки можливо отримати?
обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку
lamal
 
Повідомлень: 149
З нами з: 11.03.21
Подякував: 64 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:45

Re: ПУМБ

Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)
vadlme
 
Повідомлень: 45
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:21

  vadlme написав:Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)

Напевно щось змінилося.
klug
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 01:43

  vadlme написав:Какого лешего не насчитывают КБ в магазинах где раньше давали? (Категории активированны)

видимо что-то случилось...) все пос терминалы в неестественных позах
Andey
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 01:49

vadlme
Магазин дитячих іграшок та одягу (80/20%) - одна каса "іграшки", друга - "книжки та канцтовари", раніше обидві були "іграшки".
Другий магазин - побутова хімія, посуд, одяг, інструменти, дитячі іграшки та ін. Раніше обидві каси були "товари для дому", тепер одна з них -"тютюн". Чи продають там тютюнові вироби взагалі не бачив, хіба на касі.
Все міняється. Тест, записник, тест, записник......
alibob
 
Повідомлень: 315
З нами з: 31.01.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:37

  alibob написав:vadlme
Магазин дитячих іграшок та одягу (80/20%) - одна каса "іграшки", друга - "книжки та канцтовари", раніше обидві були "іграшки".
Другий магазин - побутова хімія, посуд, одяг, інструменти, дитячі іграшки та ін. Раніше обидві каси були "товари для дому", тепер одна з них -"тютюн". Чи продають там тютюнові вироби взагалі не бачив, хіба на касі.
Все міняється. Тест, записник, тест, записник......

Або пумб урізав перелік ММС-кодів по категоріям, або просто туплять з нарахуванням!
пс. Як ви дізнаєтесь ммс-коди по своїм операціям?
vadlme
 
Повідомлень: 45
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:08

Вчора вивів кошти з Привата через нову "червону тропу"
Назва - депозит на 1 міс.
Гарненько відлежали, впали чудово на КДВ і забрав через банкомат.
Руцями через IBOX закинув на ПУМБУ.
Ще й 15 грн заробив.
Без збереження ніяк і закон справедливий "гонися за часом, втрачаєш кошти" .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 23.11.14
Подякував: 722 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:18

  lamal написав:обираєте карту , тицяєте на ній букву і , зявиться меню в якому можна вибрати пункт - сформувати виписку

в яблукофонному додатку така можливість лише для кредитної картки. В меню дебетних пропонує лише номер рахунку, реквізити, відділення, договір й його дату.
Версія 2.0.7.8
Нажаль, як я зрозумів, можливість отримати виписку за дебітною карткою існує лише у варіанті пєшої прогулянки до відділення (для тих, хто вже не має доступу на ПК)
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:00

  idealstorm написав:
  cohan написав:та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..


а шо там с MOYO, не то пальто?


выступил тестером
Альфа фиг - вообще мертво никакой реакции, ПУМБ фиг - раз 5 отправляли конфирм на пару с менеджером, подтвержа и дальше все, только ОТП сработал сразу

а с розеткой норм уже
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4566
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 260261262263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4549)
15.09.2022 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.