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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:50

Re: ПУМБ

PUMB - підкажіть, яким чином можна настроїти мобільний додаток, щоб він надсилав квитанцію/ції комунальних платежів на твою зареєстровану адресу електронної пошти? Дуже моторошно кожного разу шукати платіж - переглянути квитанцію - поділитися - вибрати поштовий додаток - ввести свою адресу пошти. Невже це трудно якось налагодити?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:04

Re: ПУМБ

PUMB - ще одне питання по сплаті комуналки через додаток - чому у квітанціях відсутні введені при виконанні платежу показники лічильників - за воду/світло і т.п.? Це зовсім погано...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:14

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Зачем они там нужны? Показания ежемесячно вводятся на сайтах поставщиков, дублировать их при оплате - никому не нужный маразм.
Vorlon
 
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