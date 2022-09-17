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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:50
Re: ПУМБ
PUMB - підкажіть, яким чином можна настроїти мобільний додаток, щоб він надсилав квитанцію/ції комунальних платежів на твою зареєстровану адресу електронної пошти? Дуже моторошно кожного разу шукати платіж - переглянути квитанцію - поділитися - вибрати поштовий додаток - ввести свою адресу пошти. Невже це трудно якось налагодити?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:04
Re: ПУМБ
PUMB - ще одне питання по сплаті комуналки через додаток - чому у квітанціях відсутні введені при виконанні платежу показники лічильників - за воду/світло і т.п.? Це зовсім погано...
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:14
Charter
Зачем они там нужны? Показания ежемесячно вводятся на сайтах поставщиков, дублировать их при оплате - никому не нужный маразм.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:05
можно так ввести, что поставщик ох*еет, и вы потом от счета
категорически не рекомендую, только сайты-оригиналы
я вводил так, кажется, на Юнекс когда акция была, вроде там через Портмону они подвязались, но вот так... а может и ПУМБ,хз, в общем с тех пор только на сайтах
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:06
Вітаємо! При виборі оплати та функції "Поділитися" пропонується відправити електронну квитанцію через додаток Gmail. Якщо Ви авторизовані в обліковому записі Gmail, він за замовчуванням вказується як адреса для відправки квитанції. В такому випадку ручний набір електронної пошти не потрібний.
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