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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:50

Re: ПУМБ

PUMB - підкажіть, яким чином можна настроїти мобільний додаток, щоб він надсилав квитанцію/ції комунальних платежів на твою зареєстровану адресу електронної пошти? Дуже моторошно кожного разу шукати платіж - переглянути квитанцію - поділитися - вибрати поштовий додаток - ввести свою адресу пошти. Невже це трудно якось налагодити?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:04

Re: ПУМБ

PUMB - ще одне питання по сплаті комуналки через додаток - чому у квітанціях відсутні введені при виконанні платежу показники лічильників - за воду/світло і т.п.? Це зовсім погано...
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:14

Charter
Зачем они там нужны? Показания ежемесячно вводятся на сайтах поставщиков, дублировать их при оплате - никому не нужный маразм.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:05

  Charter написав:PUMB - ще одне питання по сплаті комуналки через додаток - чому у квітанціях відсутні введені при виконанні платежу показники лічильників - за воду/світло і т.п.? Це зовсім погано...


можно так ввести, что поставщик ох*еет, и вы потом от счета :mrgreen: :mrgreen:
категорически не рекомендую, только сайты-оригиналы

я вводил так, кажется, на Юнекс когда акция была, вроде там через Портмону они подвязались, но вот так... а может и ПУМБ,хз, в общем с тех пор только на сайтах
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:06

  Charter написав:PUMB - підкажіть, яким чином можна настроїти мобільний додаток, щоб він надсилав квитанцію/ції комунальних платежів на твою зареєстровану адресу електронної пошти? Дуже моторошно кожного разу шукати платіж - переглянути квитанцію - поділитися - вибрати поштовий додаток - ввести свою адресу пошти. Невже це трудно якось налагодити?


Вітаємо! При виборі оплати та функції "Поділитися" пропонується відправити електронну квитанцію через додаток Gmail. Якщо Ви авторизовані в обліковому записі Gmail, він за замовчуванням вказується як адреса для відправки квитанції. В такому випадку ручний набір електронної пошти не потрібний.
PUMB
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Поліна strikes back.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:06

Re: ПУМБ

  PUMB написав:При виборі оплати та функції "Поділитися" пропонується відправити електронну квитанцію через додаток Gmail

Дякую за відповідь. А якщо нема Gmail? У кожного клієнта встановлений свій поштовий клієнт, який йому подобається. Може простіше налагодити систему автоматичного направлення на зареєстровану адресу пошти?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:09

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Charter
Зачем они там нужны?

Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу.
Charter
 
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