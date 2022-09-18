Саме так. Але інколи термінали налаштовані дуже дивно. І ні магаз, ні тим більш банк нічого робити не хоче.
З власного досвіду:
"Цукерня" (рос. кондитерская) - не солодощі, а кафе.
"Мамина ферма" (доставка свіжої городини, сири, фрукти і т.д.) - гуртова торговля одягом або кур'єрські послуги (було рандомно - який термінал доставщику дали, таке і є).
"Антикриза" (одяг, іграшки, посуд, побутова хімія - "товари з Європи") - декілька кас, на одній "впіймав" тютюнові вироби, на інших - товари для дому.
"Дитяча Планета", "Дитяче Горище" (зона розваг для дітей - гірки, батути, машинки, ...) - кафе, колись було - розваги.
Тобто термінали міняються, перенастроюються, у власника змінюється/додається КВЕД. І наперед ніхто не скаже свій МСС. Продавці 95% взагалі дивуються і лякаються від питання про це. Інколи кличуть "старшого", але і там на допомогу годі очікувати.
Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже...