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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:51

  Ferlakur написав:
  AndriyQ написав:Магазин солодощів (кешбек 5%) провели як магазин продуктів (кешбек 0.75%). Як то кажуть, не надуриш - не проживеш! :mrgreen:

Як налаштований термінал в магазині, так і провели.


Саме так. Але інколи термінали налаштовані дуже дивно. І ні магаз, ні тим більш банк нічого робити не хоче.

З власного досвіду:
"Цукерня" (рос. кондитерская) - не солодощі, а кафе.
"Мамина ферма" (доставка свіжої городини, сири, фрукти і т.д.) - гуртова торговля одягом або кур'єрські послуги (було рандомно - який термінал доставщику дали, таке і є).
"Антикриза" (одяг, іграшки, посуд, побутова хімія - "товари з Європи") - декілька кас, на одній "впіймав" тютюнові вироби, на інших - товари для дому.
"Дитяча Планета", "Дитяче Горище" (зона розваг для дітей - гірки, батути, машинки, ...) - кафе, колись було - розваги.

Тобто термінали міняються, перенастроюються, у власника змінюється/додається КВЕД. І наперед ніхто не скаже свій МСС. Продавці 95% взагалі дивуються і лякаються від питання про це. Інколи кличуть "старшого", але і там на допомогу годі очікувати.
Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:22

Re: ПУМБ

  alibob написав:Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже...
Та давно вже пропонував податковій зобов'язувати кожного продавана відображати у правому верхньому кутку ПОСа його МСС. Ділоффто :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:32

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?


Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?
Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк*** :mrgreen:
root
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