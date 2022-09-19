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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 262263264265 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 33 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 4 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 33 Додано: Нед 18 вер, 2022 17:51 Ferlakur написав: AndriyQ написав: Магазин солодощів (кешбек 5%) провели як магазин продуктів (кешбек 0.75%). Як то кажуть, не надуриш - не проживеш! Магазин солодощів (кешбек 5%) провели як магазин продуктів (кешбек 0.75%). Як то кажуть, не надуриш - не проживеш!

Як налаштований термінал в магазині, так і провели. Як налаштований термінал в магазині, так і провели.



Саме так. Але інколи термінали налаштовані дуже дивно. І ні магаз, ні тим більш банк нічого робити не хоче.



З власного досвіду:

"Цукерня" (рос. кондитерская) - не солодощі, а кафе.

"Мамина ферма" (доставка свіжої городини, сири, фрукти і т.д.) - гуртова торговля одягом або кур'єрські послуги (було рандомно - який термінал доставщику дали, таке і є).

"Антикриза" (одяг, іграшки, посуд, побутова хімія - "товари з Європи") - декілька кас, на одній "впіймав" тютюнові вироби, на інших - товари для дому.

"Дитяча Планета", "Дитяче Горище" (зона розваг для дітей - гірки, батути, машинки, ...) - кафе, колись було - розваги.



Тобто термінали міняються, перенастроюються, у власника змінюється/додається КВЕД. І наперед ніхто не скаже свій МСС. Продавці 95% взагалі дивуються і лякаються від питання про це. Інколи кличуть "старшого", але і там на допомогу годі очікувати.

Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже... Саме так. Але інколи термінали налаштовані дуже дивно. І ні магаз, ні тим більш банк нічого робити не хоче.З власного досвіду:"Цукерня" (рос. кондитерская) - не солодощі, а кафе."Мамина ферма" (доставка свіжої городини, сири, фрукти і т.д.) - гуртова торговля одягом або кур'єрські послуги (було рандомно - який термінал доставщику дали, таке і є)."Антикриза" (одяг, іграшки, посуд, побутова хімія - "товари з Європи") - декілька кас, на одній "впіймав" тютюнові вироби, на інших - товари для дому."Дитяча Планета", "Дитяче Горище" (зона розваг для дітей - гірки, батути, машинки, ...) - кафе, колись було - розваги.Тобто термінали міняються, перенастроюються, у власника змінюється/додається КВЕД. І наперед ніхто не скаже свій МСС. Продавці 95% взагалі дивуються і лякаються від питання про це. Інколи кличуть "старшого", але і там на допомогу годі очікувати.Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже... alibob Повідомлень: 319 З нами з: 31.01.18 Подякував: 134 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 18:22 Re: ПУМБ alibob написав: Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже... Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже... Та давно вже пропонував податковій зобов'язувати кожного продавана відображати у правому верхньому кутку ПОСа його МСС. Ділоффто Та давно вже пропонував податковій зобов'язувати кожного продавана відображати у правому верхньому кутку ПОСа його МСС. Ділоффто Amethyst

Повідомлень: 3104 З нами з: 05.05.21 Подякував: 195 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:32 maksjustmaks написав: Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту? Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?



Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?

Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк*** Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк*** root

Повідомлень: 1005 З нами з: 04.03.15 Подякував: 205 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 20:06 Charter написав: Vorlon написав: Charter

Зачем они там нужны? CharterЗачем они там нужны?

Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу. Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу.

12 років так плачу. Всі інші способи передачі показників лічильників (по телефону, через SMS або через сайти постачальників) мають недоліки, оскільки це не документи. Постачальник може ці показники втратити, змінити або заявити, що не отримав їх і виставити що завгодно. А банківська платіжка це документ, який не можна ні змінити, ні втратити, ні заявити, що ти цього не отримував. Докази зберігатиме банк і я також на всяк випадок зберігаю всі платіжки.



Окрім того передача цих показників постачальникам за станом на перше число, щоб вони потім прислали мені по них рахунок або внесли їх в базу по оплаті це дурість, яка тягнеться з тих часів, коли постачальники вирішили автоматизувати розрахунки зі споживачами, при цьому скоротити своїх контролерів та обходчиків і покази (при чому бажано на перше число) отримувати від споживачів. Але я не наймався передавати їм покази строго на певну дату і вибраним ними способом (здебільшого бездоказовим і інколи ненадійним). Тому передаю їм покази через платіжки і не на перше число, а на дату оплати (зазвичай близько 20-го числа). При чому нову платіжку створюю шляхом повторення попередньої, змінюючи в ній назву місяця та останній показ лічильника. Відтак призначення платежу для мене важливе, в т.ч. тому, що через нього я можу передавати постачальнику і іншу інформацію. Через це банками, які замість нормальної платіжки та/або виписки, показують (надають) мені казна що (в т.ч. без призначення платежу), я не користуюсь.



Загалом такий спосіб розрахунків для мене виявився значно зручнішим і надійнішим, в т.ч. юридично, тому що по всіх комунальних платежах я маю гарні банківськи платіжки з підписами та печатками, з усіма реквізитами і тим призначенням платежу, яке мені потрібне, а не тим (недолугим або обрізаним), яке мені зробить (намалює, вигадає) банк або постачальник чи взагалі без нього. 12 років так плачу. Всі інші способи передачі показників лічильників (по телефону, через SMS або через сайти постачальників) мають недоліки, оскільки це не документи. Постачальник може ці показники втратити, змінити або заявити, що не отримав їх і виставити що завгодно. А банківська платіжка це документ, який не можна ні змінити, ні втратити, ні заявити, що ти цього не отримував. Докази зберігатиме банк і я також на всяк випадок зберігаю всі платіжки.Окрім того передача цих показників постачальникам за станом на перше число, щоб вони потім прислали мені по них рахунок або внесли їх в базу по оплаті це дурість, яка тягнеться з тих часів, коли постачальники вирішили автоматизувати розрахунки зі споживачами, при цьому скоротити своїх контролерів та обходчиків і покази (при чому бажано на перше число) отримувати від споживачів. Але я не наймався передавати їм покази строго на певну дату і вибраним ними способом (здебільшого бездоказовим і інколи ненадійним). Тому передаю їм покази через платіжки і не на перше число, а на дату оплати (зазвичай близько 20-го числа). При чому нову платіжку створюю шляхом повторення попередньої, змінюючи в ній назву місяця та останній показ лічильника. Відтак призначення платежу для мене важливе, в т.ч. тому, що через нього я можу передавати постачальнику і іншу інформацію. Через це банками, які замість нормальної платіжки та/або виписки, показують (надають) мені казна що (в т.ч. без призначення платежу), я не користуюсь.Загалом такий спосіб розрахунків для мене виявився значно зручнішим і надійнішим, в т.ч. юридично, тому що по всіх комунальних платежах я маю гарні банківськи платіжки з підписами та печатками, з усіма реквізитами і тим призначенням платежу, яке мені потрібне, а не тим (недолугим або обрізаним), яке мені зробить (намалює, вигадає) банк або постачальник чи взагалі без нього. newbie Повідомлень: 6754 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 вер, 2022 00:43 root написав: maksjustmaks написав: Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту? Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?



Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?

Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк*** Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк***

Мені менеджер сказав що з 12 числа вже не можна.... Мені менеджер сказав що з 12 числа вже не можна.... Sirchyk Повідомлень: 160 З нами з: 17.03.12 Подякував: 340 раз. Подякували: 39 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 262263264265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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