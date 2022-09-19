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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:51
Ferlakur написав: AndriyQ написав:
Магазин солодощів (кешбек 5%) провели як магазин продуктів (кешбек 0.75%). Як то кажуть, не надуриш - не проживеш!
Як налаштований термінал в магазині, так і провели.
Саме так. Але інколи термінали налаштовані дуже дивно. І ні магаз, ні тим більш банк нічого робити не хоче.
З власного досвіду:
"Цукерня" (рос. кондитерская) - не солодощі, а кафе.
"Мамина ферма" (доставка свіжої городини, сири, фрукти і т.д.) - гуртова торговля одягом або кур'єрські послуги (було рандомно - який термінал доставщику дали, таке і є).
"Антикриза" (одяг, іграшки, посуд, побутова хімія - "товари з Європи") - декілька кас, на одній "впіймав" тютюнові вироби, на інших - товари для дому.
"Дитяча Планета", "Дитяче Горище" (зона розваг для дітей - гірки, батути, машинки, ...) - кафе, колись було - розваги.
Тобто термінали міняються, перенастроюються, у власника змінюється/додається КВЕД. І наперед ніхто не скаже свій МСС. Продавці 95% взагалі дивуються і лякаються від питання про це. Інколи кличуть "старшого", але і там на допомогу годі очікувати.
Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже...
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Додано: Нед 18 вер, 2022 18:22
alibob написав:
Тільки пробні покупки картами, де МСС можна побачити зразу. Перед високовартісними покупками особливо. І не дивуйтеся, якщо ще вчора було одне, а сьогодні вже...
Та давно вже пропонував податковій зобов'язувати кожного продавана відображати у правому верхньому кутку ПОСа його МСС. Ділоффто
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Додано: Нед 18 вер, 2022 19:32
maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?
Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?
Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк***
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Додано: Нед 18 вер, 2022 20:06
Charter написав: Vorlon написав:
Charter
Зачем они там нужны?
Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу.
12 років так плачу. Всі інші способи передачі показників лічильників (по телефону, через SMS або через сайти постачальників) мають недоліки, оскільки це не документи. Постачальник може ці показники втратити, змінити або заявити, що не отримав їх і виставити що завгодно. А банківська платіжка це документ, який не можна ні змінити, ні втратити, ні заявити, що ти цього не отримував. Докази зберігатиме банк і я також на всяк випадок зберігаю всі платіжки.
Окрім того передача цих показників постачальникам за станом на перше число, щоб вони потім прислали мені по них рахунок або внесли їх в базу по оплаті це дурість, яка тягнеться з тих часів, коли постачальники вирішили автоматизувати розрахунки зі споживачами, при цьому скоротити своїх контролерів та обходчиків і покази (при чому бажано на перше число) отримувати від споживачів. Але я не наймався передавати їм покази строго на певну дату і вибраним ними способом (здебільшого бездоказовим і інколи ненадійним). Тому передаю їм покази через платіжки і не на перше число, а на дату оплати (зазвичай близько 20-го числа). При чому нову платіжку створюю шляхом повторення попередньої, змінюючи в ній назву місяця та останній показ лічильника. Відтак призначення платежу для мене важливе, в т.ч. тому, що через нього я можу передавати постачальнику і іншу інформацію. Через це банками, які замість нормальної платіжки та/або виписки, показують (надають) мені казна що (в т.ч. без призначення платежу), я не користуюсь.
Загалом такий спосіб розрахунків для мене виявився значно зручнішим і надійнішим, в т.ч. юридично, тому що по всіх комунальних платежах я маю гарні банківськи платіжки з підписами та печатками, з усіма реквізитами і тим призначенням платежу, яке мені потрібне, а не тим (недолугим або обрізаним), яке мені зробить (намалює, вигадає) банк або постачальник чи взагалі без нього.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 00:43
root написав: maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?
Теж цікавить, невже ніхто з місцевих Персонщиків не поділиться інфою?
Я зараз в лікарні, нема часу видзванювати, якщо ніхто не підкіне інфи то зателефоную на днях та взнаю що до чого в них. Цікавить варіант з поповненням депо. В Альфі гарно реалізували, але очк***
Мені менеджер сказав що з 12 числа вже не можна....
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:44
Sirchyk написав:
Мені менеджер сказав що з 12 числа вже не можна....
Оце так, не встигли оголосити як відразу й закрили
)))
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:11
Прислали пуш о кэшбэке 5% на коммунальные до конца сентября. Попутно и 1.5% на продукты за кредитные. Картой не пользовался месяцев восемь. Жаль, часть успел заплатить. Заплачу наперед. Оплата через приложение.
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