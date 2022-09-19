Додано: Нед 18 вер, 2022 20:06

Charter написав: Vorlon написав: Charter

Зачем они там нужны? CharterЗачем они там нужны?

Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу. Мені потрібні, дуже спрощує життя - пару років плачу через Моно, немає проблем - відкрив попередню квитанцію, подивився показники. Не треба ще заходити кудись на кучу сайтів обслуговуючих компаній, що потребує багато часу.

12 років так плачу. Всі інші способи передачі показників лічильників (по телефону, через SMS або через сайти постачальників) мають недоліки, оскільки це не документи. Постачальник може ці показники втратити, змінити або заявити, що не отримав їх і виставити що завгодно. А банківська платіжка це документ, який не можна ні змінити, ні втратити, ні заявити, що ти цього не отримував. Докази зберігатиме банк і я також на всяк випадок зберігаю всі платіжки.Окрім того передача цих показників постачальникам за станом на перше число, щоб вони потім прислали мені по них рахунок або внесли їх в базу по оплаті це дурість, яка тягнеться з тих часів, коли постачальники вирішили автоматизувати розрахунки зі споживачами, при цьому скоротити своїх контролерів та обходчиків і покази (при чому бажано на перше число) отримувати від споживачів. Але я не наймався передавати їм покази строго на певну дату і вибраним ними способом (здебільшого бездоказовим і інколи ненадійним). Тому передаю їм покази через платіжки і не на перше число, а на дату оплати (зазвичай близько 20-го числа). При чому нову платіжку створюю шляхом повторення попередньої, змінюючи в ній назву місяця та останній показ лічильника. Відтак призначення платежу для мене важливе, в т.ч. тому, що через нього я можу передавати постачальнику і іншу інформацію. Через це банками, які замість нормальної платіжки та/або виписки, показують (надають) мені казна що (в т.ч. без призначення платежу), я не користуюсь.Загалом такий спосіб розрахунків для мене виявився значно зручнішим і надійнішим, в т.ч. юридично, тому що по всіх комунальних платежах я маю гарні банківськи платіжки з підписами та печатками, з усіма реквізитами і тим призначенням платежу, яке мені потрібне, а не тим (недолугим або обрізаним), яке мені зробить (намалює, вигадає) банк або постачальник чи взагалі без нього.