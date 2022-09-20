ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
klug
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Додано: Пон 19 вер, 2022 17:02
Начебто нізащо дев'ятки вішати, хоча цеж банки, вони все можуть. Привєтанк колись зміг.
root
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:32
PUMB - чому в інших банках без проблем знаходяться адреси/реквізити садових товариств/дач, щоб можна було сплачувати комуналку - газ, електро, а у вас у додатку не можна їх знайти через адресу, бо в них є тільки назва, а вулиць немає? Хоча по реквізитам постачальників гроші ви приймаєте.
Charter
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:51
Ви багато хочете, я навіть в підтримку ще в тому році передавав реквізити, та правильну назву вулиці. Але віз і досі там. Хоча й обіцяли виправити...
root
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:54
підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?
lincoln2
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:14
lincoln2 написав:
підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?
Так, звісно.
lloydbanksua
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:25
Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?
Степова
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38
Степова написав:
Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?
Через ПУМБ онлайн ні, тільки у відділенні. І тільки у виключних випадках (на навчання, наприклад).
lloydbanksua
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38
lincoln2 написав:
підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?
При переказі коштів на рахунки, відкриті в ПУМБ, плата не встановлюється.
PUMB
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:42
Степова написав:
Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?
Ви можете подати заявку на відправку SWIFT на нашому сайті:
https://www.pumb.ua/service/swift
.
Також там Ви можете подивитися тарифи та можливі обмеження.
PUMB
Представник банку
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