Не засмучуйтесь, Вам дадуть, коли опалення почнеться, якщо дев'ятки не повісять до того часу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 16:39
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:02
Начебто нізащо дев'ятки вішати, хоча цеж банки, вони все можуть. Привєтанк колись зміг.
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:32
Re: ПУМБ
PUMB - чому в інших банках без проблем знаходяться адреси/реквізити садових товариств/дач, щоб можна було сплачувати комуналку - газ, електро, а у вас у додатку не можна їх знайти через адресу, бо в них є тільки назва, а вулиць немає? Хоча по реквізитам постачальників гроші ви приймаєте.
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:51
Ви багато хочете, я навіть в підтримку ще в тому році передавав реквізити, та правильну назву вулиці. Але віз і досі там. Хоча й обіцяли виправити...
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:54
Re: ПУМБ
підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:14
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:25
Re: ПУМБ
Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:42
Ви можете подати заявку на відправку SWIFT на нашому сайті:
Також там Ви можете подивитися тарифи та можливі обмеження.
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