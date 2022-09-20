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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:39

  root написав:Щасливчик, 5% комуналки... ммм. :)

Не засмучуйтесь, Вам дадуть, коли опалення почнеться, якщо дев'ятки не повісять до того часу :D
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:02

Начебто нізащо дев'ятки вішати, хоча цеж банки, вони все можуть. Привєтанк колись зміг.
root
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:32

Re: ПУМБ

PUMB - чому в інших банках без проблем знаходяться адреси/реквізити садових товариств/дач, щоб можна було сплачувати комуналку - газ, електро, а у вас у додатку не можна їх знайти через адресу, бо в них є тільки назва, а вулиць немає? Хоча по реквізитам постачальників гроші ви приймаєте.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:51

Ви багато хочете, я навіть в підтримку ще в тому році передавав реквізити, та правильну назву вулиці. Але віз і досі там. Хоча й обіцяли виправити...
root
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:54

Re: ПУМБ

підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:14

  lincoln2 написав:підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?

Так, звісно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:25

Re: ПУМБ

Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?
Степова
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38

  Степова написав:Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?

Через ПУМБ онлайн ні, тільки у відділенні. І тільки у виключних випадках (на навчання, наприклад).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:38

  lincoln2 написав:підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?

При переказі коштів на рахунки, відкриті в ПУМБ, плата не встановлюється.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:42

  Степова написав:Підкажіть, будь ласка, чи є можливість відправляти SWIFT перекази через ПУМБ Онлайн? Чи тільки можливість отримати? І де можна подивитись тарифи?

Ви можете подати заявку на відправку SWIFT на нашому сайті: https://www.pumb.ua/service/swift.
Також там Ви можете подивитися тарифи та можливі обмеження.
PUMB
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