lloydbanksua
Зрозуміло, дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:50
PUMB
Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:56
Комісія за зарахування переказу відсутня. Комісія за відправку складає 0,5% (мін. – екв. 10 USD, макс. – екв. 500 USD).
Комісія банку-кореспондента (
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:29
Re: ПУМБ
А що з конвертаційними депозитами? Є новини?
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