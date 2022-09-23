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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:48

lloydbanksua
Зрозуміло, дякую
Степова
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:50

PUMB
Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?
Степова
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.04.22
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:56

  Степова написав:PUMB
Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?

Комісія за зарахування переказу відсутня. Комісія за відправку складає 0,5% (мін. – екв. 10 USD, макс. – екв. 500 USD).
Комісія банку-кореспондента (https://about.pumb.ua/info/correspondent_banks), оплачується додатково в розмірі 70 UAH для платежів у валюті USD, CNY; 250 UAH для платежів у валютах EUR, PLN; 900 UAH для платежів у валюті GBP, CAD, CZK; 1200 UAH для платежів у валюті CHF.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:29

Re: ПУМБ

А що з конвертаційними депозитами? Є новини?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:18

А чого в ПУМБі студенти кучами в каси стоять(це пц якийсь, просто не можна пройти)?
Прийщлося стояти в черзі (сцуко, у них не тільки в касу черги) щоб виписку по карті отримати. Бо по дебетці онлайн виписку отримати не можна - напевно це дуже складно реалізувати. ))
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:31

  PUMB написав:
  lincoln2 написав:підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?

При переказі коштів на рахунки, відкриті в ПУМБ, плата не встановлюється.


а если в банкомате снять?
или в супермаркете на кассе?
uaprofi
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  #<1 ... 264265266267
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