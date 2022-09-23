Степова написав:PUMB Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?
Комісія за зарахування переказу відсутня. Комісія за відправку складає 0,5% (мін. – екв. 10 USD, макс. – екв. 500 USD). Комісія банку-кореспондента (https://about.pumb.ua/info/correspondent_banks), оплачується додатково в розмірі 70 UAH для платежів у валюті USD, CNY; 250 UAH для платежів у валютах EUR, PLN; 900 UAH для платежів у валюті GBP, CAD, CZK; 1200 UAH для платежів у валюті CHF.
А чого в ПУМБі студенти кучами в каси стоять(це пц якийсь, просто не можна пройти)? Прийщлося стояти в черзі (сцуко, у них не тільки в касу черги) щоб виписку по карті отримати. Бо по дебетці онлайн виписку отримати не можна - напевно це дуже складно реалізувати. ))