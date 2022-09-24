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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:48

lloydbanksua
Зрозуміло, дякую
Степова
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:50

PUMB
Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?
Степова
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:56

  Степова написав:PUMB
Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?

Комісія за зарахування переказу відсутня. Комісія за відправку складає 0,5% (мін. – екв. 10 USD, макс. – екв. 500 USD).
Комісія банку-кореспондента (https://about.pumb.ua/info/correspondent_banks), оплачується додатково в розмірі 70 UAH для платежів у валюті USD, CNY; 250 UAH для платежів у валютах EUR, PLN; 900 UAH для платежів у валюті GBP, CAD, CZK; 1200 UAH для платежів у валюті CHF.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:29

Re: ПУМБ

А що з конвертаційними депозитами? Є новини?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:18

А чого в ПУМБі студенти кучами в каси стоять(це пц якийсь, просто не можна пройти)?
Прийщлося стояти в черзі (сцуко, у них не тільки в касу черги) щоб виписку по карті отримати. Бо по дебетці онлайн виписку отримати не можна - напевно це дуже складно реалізувати. ))
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:31

  PUMB написав:
  lincoln2 написав:підкажіть ,будь ласка , опинилося трохи своїх коштів на Все Можу , перекинути їх на Все карту свою безкоштовно ?

При переказі коштів на рахунки, відкриті в ПУМБ, плата не встановлюється.


а если в банкомате снять?
или в супермаркете на кассе?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:08

И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:14

  yuri_m написав:И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.

Все працює - щойно перевiрив. Втiм якщо ви постiйно уважно читали цю гiлку то мали б знати, що у разi якщо клiєнт протягом мiсяця не входить до десктопного ПУМБ-онлайн, то банк йому доступ туди блокує назавжди. Тому щоб лишалась можливiсть входити на комп'ютерi треба не рiдше раз на 30 днiв туди заходити. Якщо забули - вважайте що доступ туди ви вже втратили назавжди
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:24

  Alien написав:
  yuri_m написав:И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.

Все працює - щойно перевiрив. Втiм якщо ви постiйно уважно читали цю гiлку то мали б знати, що у разi якщо клiєнт протягом мiсяця не входить до десктопного ПУМБ-онлайн, то банк йому доступ туди блокує назавжди. Тому щоб лишалась можливiсть входити на комп'ютерi треба не рiдше раз на 30 днiв туди заходити. Якщо забули - вважайте що доступ туди ви вже втратили назавжди

Заходил вчера-позавчера, и всё работало. Поэтому и удивился, что сегодня не дает проверочный код на входе. Капчи нет физически. Пишет стандартно "Введите код з малюнку" - а самого рисунка с цифрами нет!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:36

yuri_m ймовiрно каптча завантажується з якого ресурсу що тимчасово (а може й нi) заблокований вашим провайдером. Спробуйте зайти в мобiльному пiд мобiльним iнтернетом. В мене проблем з каптчею нема
Alien
 
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