Степова написав:PUMB Дякую за оперативну відповідь. Прохання уточнити, зарахування для отримувача буде безкоштовним, а для відправника по тарифам його банка?
Комісія за зарахування переказу відсутня. Комісія за відправку складає 0,5% (мін. – екв. 10 USD, макс. – екв. 500 USD). Комісія банку-кореспондента (https://about.pumb.ua/info/correspondent_banks), оплачується додатково в розмірі 70 UAH для платежів у валюті USD, CNY; 250 UAH для платежів у валютах EUR, PLN; 900 UAH для платежів у валюті GBP, CAD, CZK; 1200 UAH для платежів у валюті CHF.
А чого в ПУМБі студенти кучами в каси стоять(це пц якийсь, просто не можна пройти)? Прийщлося стояти в черзі (сцуко, у них не тільки в касу черги) щоб виписку по карті отримати. Бо по дебетці онлайн виписку отримати не можна - напевно це дуже складно реалізувати. ))
И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.
yuri_m написав:И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.
Все працює - щойно перевiрив. Втiм якщо ви постiйно уважно читали цю гiлку то мали б знати, що у разi якщо клiєнт протягом мiсяця не входить до десктопного ПУМБ-онлайн, то банк йому доступ туди блокує назавжди. Тому щоб лишалась можливiсть входити на комп'ютерi треба не рiдше раз на 30 днiв туди заходити. Якщо забули - вважайте що доступ туди ви вже втратили назавжди
yuri_m написав:И что случилось с веб версией личного кабинета? Войти невозможно, не показывает проверочный код на входе. Вообще отключили уже, или это какие-то технические проблемы на сайте? Ни остатков посмотреть, ни реквизиты взять.
Все працює - щойно перевiрив. Втiм якщо ви постiйно уважно читали цю гiлку то мали б знати, що у разi якщо клiєнт протягом мiсяця не входить до десктопного ПУМБ-онлайн, то банк йому доступ туди блокує назавжди. Тому щоб лишалась можливiсть входити на комп'ютерi треба не рiдше раз на 30 днiв туди заходити. Якщо забули - вважайте що доступ туди ви вже втратили назавжди
Заходил вчера-позавчера, и всё работало. Поэтому и удивился, что сегодня не дает проверочный код на входе. Капчи нет физически. Пишет стандартно "Введите код з малюнку" - а самого рисунка с цифрами нет!