Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
klug написав:Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?.... тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке.