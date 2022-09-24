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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 12:11
Бумба спробувала
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:10
Re: ПУМБ
Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:15
раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?....
тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке. (а потом прикрутили в основной додаток малозаметную кнопку и назвали ее чисто программерски "изменить", после чего у человека ставали доступны функции управления "пополнить", "снять",... )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 вер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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