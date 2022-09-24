Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
klug написав:Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?.... тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке. (а потом прикрутили в основной додаток малозаметную кнопку и назвали ее чисто программерски "изменить", после чего у человека ставали доступны функции управления "пополнить", "снять",... )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 вер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными.
Не кожна. москальсуперап, кажуть, надихається WeChat і намагається запхнути усе в одну апку, навіть керування рахунком телефону. Тут ще не ясно, що гірше...
Amethyst написав:Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку
Їм би, наперше, з клієнтами навчитися працювати у стилі раннього моні, а там вже й виписку можна було б зробити.