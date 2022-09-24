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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:11

Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:10

Re: ПУМБ

Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:15

  klug написав:Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.


раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?.... :?
тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке. (а потом прикрутили в основной додаток малозаметную кнопку и назвали ее чисто программерски "изменить", после чего у человека ставали доступны функции управления "пополнить", "снять",... :D )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 вер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:16

Примат був лідером по кількості різних додатків.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:11

  Alex2007 написав:раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными.

Не кожна. москальсуперап, кажуть, надихається WeChat і намагається запхнути усе в одну апку, навіть керування рахунком телефону. Тут ще не ясно, що гірше...

  Amethyst написав:Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку

Їм би, наперше, з клієнтами навчитися працювати у стилі раннього моні, а там вже й виписку можна було б зробити.
klug
 
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