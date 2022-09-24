Додано: Суб 24 вер, 2022 22:11

"Лучшее - враг хорошего!" (с)



Это точно про нынешний ПУМБ с его большим желанием всех пересадить на мобильное приложение. В результате ни приложения, ни клиентов. Бегут из банка, как мыши с тонущего корабля! Потому что когда у клиента нет выбора и его насильно загоняют на какую-то хрень, которая клиенту не нужна или не нравится, то проще перейти в другой банк. Чем грызть этот кактус со слезами на глазах... Вот кому мешало веб приложение для компа? Никому. Всем было удобно. На большом экране монитора всё было прекрасно видно, удобно делать платежки, не ошибешься с цифрами в счетах. Нет же, надо взять и закрыть все функции в нем и заставлять клиентов пользоваться сырым мобильным приложением. Чтобы на маленьком экране телефона трахаться с заполнением форм. Одну цифру не ту ввел - и деньги улетели на деревню дедушке...Да вот хрен вам в обе руки! Уйду в другой банк, да и дело с концом. Пользуйтесь сами своим кривым суррогатом.