RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:11

Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.
klug
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:10

Re: ПУМБ

Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:15

  klug написав:Бумба спробувала пояснити чому знущається над любителями веб ІБ. Намололи дурниць про захист через IMEI (до котрого на сучасних Андроїдах застосунок доступу вже не має), але головна ідея в тому, що вони хочуть бути як котобанк.


раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?.... :?
тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке. (а потом прикрутили в основной додаток малозаметную кнопку и назвали ее чисто программерски "изменить", после чего у человека ставали доступны функции управления "пополнить", "снять",... :D )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 вер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3684
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:16

Примат був лідером по кількості різних додатків.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 206 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:11

  Alex2007 написав:раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными.

Не кожна. москальсуперап, кажуть, надихається WeChat і намагається запхнути усе в одну апку, навіть керування рахунком телефону. Тут ще не ясно, що гірше...

  Amethyst написав:Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку

Їм би, наперше, з клієнтами навчитися працювати у стилі раннього моні, а там вже й виписку можна було б зробити.
klug
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:11

"Лучшее - враг хорошего!" (с)

Это точно про нынешний ПУМБ с его большим желанием всех пересадить на мобильное приложение. В результате ни приложения, ни клиентов. Бегут из банка, как мыши с тонущего корабля! Потому что когда у клиента нет выбора и его насильно загоняют на какую-то хрень, которая клиенту не нужна или не нравится, то проще перейти в другой банк. Чем грызть этот кактус со слезами на глазах... Вот кому мешало веб приложение для компа? Никому. Всем было удобно. На большом экране монитора всё было прекрасно видно, удобно делать платежки, не ошибешься с цифрами в счетах. Нет же, надо взять и закрыть все функции в нем и заставлять клиентов пользоваться сырым мобильным приложением. Чтобы на маленьком экране телефона трахаться с заполнением форм. Одну цифру не ту ввел - и деньги улетели на деревню дедушке...Да вот хрен вам в обе руки! Уйду в другой банк, да и дело с концом. Пользуйтесь сами своим кривым суррогатом.
yuri_m
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 25.11.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2676)
24.09.2022 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.