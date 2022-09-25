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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 12:11
Бумба спробувала
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:10
Re: ПУМБ
Тоді хоча б хай виписку і квіташку намалюють як у Моні: на будь-який термін, з датами операції і проводки, сумами в блоці, з окремими розділами по кожній картці до рахунку, з МСС і сумою кешбеку. Алга )
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:15
раздражает то, что любая хрень хочет поселиться в телефоне отдельными додатками, причем не всегда доработанными. зачем?....
тот же приват когда-то тоже для депозитов настаивал на отдельном додатке. (а потом прикрутили в основной додаток малозаметную кнопку и назвали ее чисто программерски "изменить", после чего у человека ставали доступны функции управления "пополнить", "снять",... )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 24 вер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:11
Не кожна. москальсуперап, кажуть, надихається WeChat і намагається запхнути усе в одну апку, навіть керування рахунком телефону. Тут ще не ясно, що гірше...
Їм би, наперше, з клієнтами навчитися працювати у стилі раннього моні, а там вже й виписку можна було б зробити.
Додано: Суб 24 вер, 2022 22:11
"Лучшее - враг хорошего!" (с)
Это точно про нынешний ПУМБ с его большим желанием всех пересадить на мобильное приложение. В результате ни приложения, ни клиентов. Бегут из банка, как мыши с тонущего корабля! Потому что когда у клиента нет выбора и его насильно загоняют на какую-то хрень, которая клиенту не нужна или не нравится, то проще перейти в другой банк. Чем грызть этот кактус со слезами на глазах... Вот кому мешало веб приложение для компа? Никому. Всем было удобно. На большом экране монитора всё было прекрасно видно, удобно делать платежки, не ошибешься с цифрами в счетах. Нет же, надо взять и закрыть все функции в нем и заставлять клиентов пользоваться сырым мобильным приложением. Чтобы на маленьком экране телефона трахаться с заполнением форм. Одну цифру не ту ввел - и деньги улетели на деревню дедушке...Да вот хрен вам в обе руки! Уйду в другой банк, да и дело с концом. Пользуйтесь сами своим кривым суррогатом.
Додано: Нед 25 вер, 2022 13:52
С каждым всё лучше и веселее жизнь с ПУМБ. Сегодня родственники закинули денежку на мою дебетовую карту ПУМБ - но ни СМС о зачислении не пришло, ни самих денег на карте нет. В веб версию аккаунта вход так и не работает. То есть вообще невозможно выяснить, где бродят деньги и когда они на карте появятся. Ау, банк, вы там вообще живые? Или уже и замок давно на двери повесили, да разбежались все?
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