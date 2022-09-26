а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил
З.Ы.
давно не было и опять вылезло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 01:52
а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил
З.Ы.
давно не было и опять вылезло
Додано: Пон 26 вер, 2022 08:32
Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть.
Додано: Пон 26 вер, 2022 08:49
Re: ПУМБ
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