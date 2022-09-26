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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 01:52

  -VICTOR- написав:таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом ) :D


а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил ;)

З.Ы.
давно не было и опять вылезло
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:32

Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:49

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил
буде зворотна операція:
"сторно за ""дата операції" Погашення заборгованності".
Goodman
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  #<1 ... 266267268269
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ПУМБ (2683)
26.09.2022 09:49
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