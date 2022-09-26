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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:32

Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:49

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил
буде зворотна операція:
"сторно за ""дата операції" Погашення заборгованності".
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:18

технічний овердрафт

  root написав:Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть.

якби Ви не написали, що тут з технічним овердрафтом все добре, я б змовчала мабуть, але...
На початку серпня я тут довго спілкувалася з представником банку (а до цього з місяць на гарячій лінії з "поліною" і іншими представниками банку), який мене запевняв, що звідкись відкрився а моїй дебетовій картці овердрафт, і мої кошти, якими я поповнила свій депо, на оті 5 хвилин чомусь стали їхнім овердафтом і за це я стала їм винна десь так до 20грн. (з пенею і т.і.). Сума нібито невелика, але ...Цей представник банку ще і трохи розізлився на мене, що я не розумію нічого в їх невідомо звідки взявшихся "подарункових" овердрафтах.Я звичайно знаю, що таке овердрафт, але я не замовляла цю послугу і, відповідно, навіщо мені її навязали та ще за це взяли з мене оплату?
Наприкінці серпня після моїх неодноразових зверненнь на гарячу лінію та "занімательних історій" в особистих повідомленніх від представника банку тут банк повернув мені ці кошти, але як кажуть "ложечки знайшлись, а осадочок..."
vililit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:31

vililit

та всі знають що таке овердрафт, я колись давно сперечався з банком за це, але марно, це їхня внутрішня кухня і тут нічого не поробиш. Нехай хоч так подають свій борщ в дірявих мисках :lol:
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:36

  Goodman написав:
  uaprofi написав:а мне опять овер насчитали 3 грн. за то что депозит пополнил
буде зворотна операція:
"сторно за ""дата операції" Погашення заборгованності".

А як ви "замовляєте" сторнування? Я раніше в веб-ІБ це робив.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:44

Re: ПУМБ

пару месяцев назад после нескольких входящих и исходящих пополнений дебетовой карты (еще и сб, вс были) насчитались овера, но потом через день-два сами же сторнировались, не знаю, как Никуда ничего не писал.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:46

  Alex2007 написав:пару месяцев назад после нескольких входящих и исходящих пополнений дебетовой карты (еще и сб, вс были) насчитались овера, но потом через день-два сами же сторнировались, не знаю, как Никуда ничего не писал.

Ну таак, але буває таки зависають :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:51

Re: ПУМБ

Amethyst написав:А як ви "замовляєте" сторнування? Я раніше в веб-ІБ це робив.

В телефонному режимі повідомили, що повернуть, наступного дня повернули.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:53

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:А як ви "замовляєте" сторнування? Я раніше в веб-ІБ це робив.
прийшло через 2 дні автоматом, такі тре -ба, щоб гроші вилежалися ( щоб їх прокрутило по балансу) .
АЛЕ.... перед цим дзвонив на гарячку і питав , гроші "вилежувати" чи ні?
мені сказали , якщо ви бачите гроші в мобільному додатку , то вони Вам доступня для ваших операцій.
так що,.......все рішаємо
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:54

  Amethyst написав:
  Alex2007 написав:пару месяцев назад после нескольких входящих и исходящих пополнений дебетовой карты (еще и сб, вс были) насчитались овера, но потом через день-два сами же сторнировались, не знаю, как Никуда ничего не писал.

Ну таак, але буває таки зависають :)


но я думаю, что использовать пумб-дебеткарту в моно-стиле (перевел и тут же вывел) - лучше не делать, а давать все таки отлежаться входящему переводу (пока не проведется нормально по счету - а это кстати в застосунке не видно никак, только в веб версии, поле "дата списания"; правда, кривовато тоже как-то).
Раз, два овера отсторнирует, а на третий пумб может и послать, наверное. :lol:
Alex2007
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