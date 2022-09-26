Додано: Пон 26 вер, 2022 09:18

root написав: Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть. Так тут начебто з технічними оверами питань не було ніколи, все повернуть.

якби Ви не написали, що тут з технічним овердрафтом все добре, я б змовчала мабуть, але...На початку серпня я тут довго спілкувалася з представником банку (а до цього з місяць на гарячій лінії з "поліною" і іншими представниками банку), який мене запевняв, що звідкись відкрився а моїй дебетовій картці овердрафт, і мої кошти, якими я поповнила свій депо, на оті 5 хвилин чомусь стали їхнім овердафтом і за це я стала їм винна десь так до 20грн. (з пенею і т.і.). Сума нібито невелика, але ...Цей представник банку ще і трохи розізлився на мене, що я не розумію нічого в їх невідомо звідки взявшихся "подарункових" овердрафтах.Я звичайно знаю, що таке овердрафт, але я не замовляла цю послугу і, відповідно, навіщо мені її навязали та ще за це взяли з мене оплату?Наприкінці серпня після моїх неодноразових зверненнь на гарячу лінію та "занімательних історій" в особистих повідомленніх від представника банку тут банк повернув мені ці кошти, але як кажуть "ложечки знайшлись, а осадочок..."