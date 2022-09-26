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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:56

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:Раз, два овера отсторнирует, а на третий пумб может и послать, наверное.

никто никого не пошлет . будут молча сидеть и разгребать сторно.
в моем ПУМБе много работников из банков погорельцев , так и из Привата
им не привикать. Ето тупо их работа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:01

  Goodman написав:
  Alex2007 написав:Раз, два овера отсторнирует, а на третий пумб может и послать, наверное.

никто никого не пошлет . будут молча сидеть и разгребать сторно.
в моем ПУМБе много работников из банков погорельцев , так и из Привата
им не привикать. Ето тупо их работа.


а зачем они вообще начисляют эти овера на типичные операции? :D
не проще это как-то "убрать" из системы учета, чем разгребать (на это ж, получается, уходят куча человеко-часов, если эти сторно делается вручную)? :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:06

як банк хоче повернути тех овердрафт - моя історія

Goodman
це моя переписка тут на початку серпня з представником банку після того, як він в особистих повідомленнях написав, що кошти не повернуть:
а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.

Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!
виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?

Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.
Востаннє редагувалось vililit в Пон 26 вер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:08

  Goodman написав:
  Amethyst написав:А як ви "замовляєте" сторнування? Я раніше в веб-ІБ це робив.
прийшло через 2 дні автоматом, такі тре -ба, щоб гроші вилежалися ( щоб їх прокрутило по балансу) .
АЛЕ.... перед цим дзвонив на гарячку і питав , гроші "вилежувати" чи ні?
мені сказали , якщо ви бачите гроші в мобільному додатку , то вони Вам доступня для ваших операцій.
так що,.......все рішаємо

Відлежуватися треба тільки грошам, що зайшли не в опердн (після 18... 19:00, у вихідні), що зайшли стороннім р2р.
Готівка, СЕП і власний р2р проводяться миттєво в опердн.
От про ПТКС я не знаю регламенту (
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