Додано: Пон 26 вер, 2022 10:06

Goodman

це моя переписка тут на початку серпня з представником банку після того, як він в особистих повідомленнях написав, що кошти не повернуть:

а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?



Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.



Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!

виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?



Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.