никто никого не пошлет . будут молча сидеть и разгребать сторно.
в моем ПУМБе много работников из банков погорельцев , так и из Привата
им не привикать. Ето тупо их работа.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:56
Re: ПУМБ
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:01
а зачем они вообще начисляют эти овера на типичные операции?
не проще это как-то "убрать" из системы учета, чем разгребать (на это ж, получается, уходят куча человеко-часов, если эти сторно делается вручную)?
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:06
як банк хоче повернути тех овердрафт - моя історія
Goodman
це моя переписка тут на початку серпня з представником банку після того, як він в особистих повідомленнях написав, що кошти не повернуть:
а что за привычка у пумбы "мелочь по карманам тырить" - посписывали какие-то технические овердрафты и проценты (хотя карта дебетка и по ней все овердрафті и кред лимиты и что там еще предлагалось было закрыто год назад через вебверсию), в поддержке сказали, что вернут в течение 2 дней, а сегодня пришел ответ на электронку - "виконати сторнування неможливо, згідно Вашого запиту на гарячу лінію, через те що рахунок для погашення відсотків закрито 02.08". Яким боком я до їх рахунку для погашення відсотків?! З мого рахунку забрали, я подзвонила майже одразу - наступного дня - це все з 27 липня (то 7 грн. списали - подзвонила, потім 29.07 1,83грн - подзвонила, потім 01.08 - 5,17грн. - два рази списали - подзвонила). Кожен раз обіцяли розібратись з цим технічним овердрафтом та повернути, а тепер якусь лапшу навішали?! То шо за воровство?
Добрий день! Напишіть, будь ласка, нам в собисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по Вашому питанню.
Ну просто хочеться озвучить всім цю відповідь в особисті повідомлення!
виявляється в червні хтось там відкрив мені цей овердрафт , і не важливо, що я поповнила свій дебетовий рахунок своїми коштами, банк їх не бачить відразу і на тій підставі вважає, що я користуюсь його коштами та списує з мене якісь проценти та ще не зрозуміло якийсь овердрафт, який було закрито більше року тому. То нормально?! Ніякого овердрафту я не замовляла, я його закрила. Я поповнила свій рахунок та в цьому ж банку перевела свої ж кошти на поточний депозит, а воно нарахувало мені ті штрафи?! Пора писати в НБУ за 20грн.?, які той пумб по карманам ворує?
Банк у Вас нічого не цупив. У Вас був відкритий овердрафт. Ви ним користувалися. За користування знялися %.
Востаннє редагувалось vililit в Пон 26 вер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:08
Відлежуватися треба тільки грошам, що зайшли не в опердн (після 18... 19:00, у вихідні), що зайшли стороннім р2р.
Готівка, СЕП і власний р2р проводяться миттєво в опердн.
От про ПТКС я не знаю регламенту (
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:34
Re: ПУМБ
С I-box пополнял карту и не правильно ввел номер...
Айбокс говорит, что в банк нужно обращаться, банк отправляет в айбокс!
Что делать в этом случае?
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:41
сначала в айбокс. на сайте или через телеграм.
дадите им адрес терминала, время, карта, если есть чек - то еще лучше, ид квитанции.
Они дальше будут разбираться, проверять.
Скорее всего, если введен неправильно номер карты, то деньги никуда не уйдут. И после инкассации в течение 2 недель должны отдать.
И точно не помню когда у них реальный рабочий день службы поддержки, поскольку летом с ними сталкивался, - было вроде, что с 20 до 8 они не работают, а по телефону просто не дожидался ответа живого человека.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 26 вер, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:47
Alex2007
Мою фамилию не написало на экране. Сам провтыкал....
Чек есть, может не прийдется так долго ждать?
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:50
квитанция есть - уже хорошо.
Проверьте на сайте статус платежа
там фиолетовые три точки снизу справа
и если писать, то пишите , звоните им сейчас, а то теплая линия может уйти на отдых до утра.
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:54
Alex2007
Платеж пумбу ушел.
Только поддержка пишет, что фамилия и не должна указываться..
Кто подскажет: здесь как с моно пишет фамилию?
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:56
на экране вроде должна показывать при (перед) пополнении по-любому, для проверки так сказать (с моно точно так, а с пумбой , честно, не помню, вроде тоже показывало).
А на чеке фамилию вроде не пишет. И карту цензурят буквами Х.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 26 вер, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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