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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:59

Re: ПУМБ

Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:03

  Alex2007 написав:
  pfauter написав:Alex2007
Платеж пумбу ушел.
Только поддержка пишет, что фамилия и не должна указываться..
Кто подскажет: здесь как с моно пишет фамилию?
И карту цензурят буквами Х.

Причем и в айбоксе, и в банке не могут сказать на какой номер карты был совершен платеж!
Буду ждать до утра, спасибо!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:04

  pfauter написав:Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра


так вы им в поддержке просто номер карты назовите, они ответят оно или не оно и статус оплаты.
А может это пумб "вход" задержал - тоже такое было, - утром до обеда следующего дня появилось (но то я правда пополнял немного после 23_00 :mrgreen: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:14

Re: ПУМБ

Не видят номер полностью, а те что видят введены верно!
Утро мудрее вечера, буду ждать!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:15

  Alex2007 написав:
  pfauter написав:Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра


так вы им в поддержке просто номер карты назовите, они ответят оно или не оно и статус оплаты.
А может это пумб "вход" задержал - тоже такое было, - утром до обеда следующего дня появилось (но то я правда пополнял немного после 23_00 :mrgreen: )

З високою ймовірністю він напихав 500-ток у термінал і IBox затримав поповнення до інкасації.
pfauter, який статус операції пише на чеку?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:22

Re: ПУМБ

200-ки...
На квитанции ничего, а на сайте и в чате сказали, что деньги ушли.
pfauter
 
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