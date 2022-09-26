Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
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Додано: Пон 26 вер, 2022 19:59
Re: ПУМБ
Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:03
Причем и в айбоксе, и в банке не могут сказать на какой номер карты был совершен платеж!
Буду ждать до утра, спасибо!
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:04
так вы им в поддержке просто номер карты назовите, они ответят оно или не оно и статус оплаты.
А может это пумб "вход" задержал - тоже такое было, - утром до обеда следующего дня появилось (но то я правда пополнял немного после 23_00 )
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:14
Re: ПУМБ
Не видят номер полностью, а те что видят введены верно!
Утро мудрее вечера, буду ждать!
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:15
З високою ймовірністю він напихав 500-ток у термінал і IBox затримав поповнення до інкасації.
pfauter, який статус операції пише на чеку?
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:22
Re: ПУМБ
200-ки...
На квитанции ничего, а на сайте и в чате сказали, что деньги ушли.
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