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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:59
Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
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pfauter
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:03
Alex2007 написав: pfauter написав:Alex2007
Платеж пумбу ушел.
Только поддержка пишет, что фамилия и не должна указываться..
Кто подскажет: здесь как с моно пишет фамилию?
И карту цензурят буквами Х.
Причем и в айбоксе, и в банке не могут сказать на какой номер карты был совершен платеж!
Буду ждать до утра, спасибо!
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pfauter
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:04
pfauter написав:
Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
так вы им в поддержке просто номер карты назовите, они ответят оно или не оно и статус оплаты.
А может это пумб "вход" задержал - тоже такое было, - утром до обеда следующего дня появилось (но то я правда пополнял немного после 23_00
)
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Alex2007
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:14
Не видят номер полностью, а те что видят введены верно!
Утро мудрее вечера, буду ждать!
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pfauter
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:15
Alex2007 написав: pfauter написав:
Только моно указывают- ответ поддержки айбокс.
Может правильно ввел, подожду до утра
так вы им в поддержке просто номер карты назовите, они ответят оно или не оно и статус оплаты.
А может это пумб "вход" задержал - тоже такое было, - утром до обеда следующего дня появилось (но то я правда пополнял немного после 23_00
)
З високою ймовірністю він напихав 500-ток у термінал і IBox затримав поповнення до інкасації.pfauter
, який статус операції пише на чеку?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:22
200-ки...
На квитанции ничего, а на сайте и в чате сказали, что деньги ушли.
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pfauter
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Додано: Пон 26 вер, 2022 21:47
pfauter, если ошиблись одной цифрой карты, то терминал должен об этом уведомить. Если средства "ушли", то возможно ошиблись более одной цифрой.
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Howl
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Додано: Пон 26 вер, 2022 23:33
Howl написав:
pfauter, если ошиблись одной цифрой карты, то терминал должен об этом уведомить. Если средства "ушли", то возможно ошиблись более одной цифрой.
в том алгоритме надо постараться ошибиться, если, конечно, айбокс им проверяет
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cohan
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