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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 269270271272 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 33 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 4 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 33 Додано: Вів 27 вер, 2022 13:22 -VICTOR- написав: таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом ) таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом )

Сарказм засчитан. Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное! Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?! Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено".



Они там обкуренные все что ли? Сарказм засчитан.Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное!Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?!Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено".Они там обкуренные все что ли? yuri_m Повідомлень: 1105 З нами з: 25.11.08 Подякував: 90 раз. Подякували: 822 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 вер, 2022 13:43 yuri_m нет...они просто имели ввиду клиентов , я уже высказывался по поводу дебильного решения отключить веб версию , но им пох. Как и то что какой то "умник" решил что если клиент ОДИН РАЗ зашел в их моб. приложение , то без его согласия ему меняют канал поступления инфо по расходным операциям...ну это же впринципе нарушение прав потребителя , так что ...с клиентом тут не считаются и принимают порой крайне дебильные решения...такой банк. -VICTOR-

Повідомлень: 7279 З нами з: 15.08.12 Подякував: 394 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 вер, 2022 14:10 Re: ПУМБ Підскажить по оплаті частинами від пумба - чи є ньанси? як не попасти на відсотки gonzo Повідомлень: 297 З нами з: 05.01.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 вер, 2022 14:35 Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.



Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо? root

Повідомлень: 1057 З нами з: 04.03.15 Подякував: 210 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 269270271272 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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