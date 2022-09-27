Сарказм засчитан. Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное! Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?! Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено".
Они там обкуренные все что ли?