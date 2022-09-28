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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:22
-VICTOR- написав:
таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом )
Сарказм засчитан.
Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное!
Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?!
Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено".
Они там обкуренные все что ли?
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yuri_m
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:43
yuri_m нет...они просто имели ввиду клиентов , я уже высказывался по поводу дебильного решения отключить веб версию , но им пох. Как и то что какой то "умник" решил что если клиент ОДИН РАЗ зашел в их моб. приложение , то без его согласия ему меняют канал поступления инфо по расходным операциям...ну это же впринципе нарушение прав потребителя , так что ...с клиентом тут не считаются и принимают порой крайне дебильные решения...такой банк.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:10
Підскажить по оплаті частинами від пумба - чи є ньанси? як не попасти на відсотки
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gonzo
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:35
Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.
Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?
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root
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:58
root написав:
Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.
Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?
ну виписку можна подивитися або скинути собі, зручніше ніж на колінці в мобілці, хоча дивитися там уже нема на що, операції згорнуті на мінімум
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49
Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.
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