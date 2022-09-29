RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:22

  -VICTOR- написав:таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом ) :D

Сарказм засчитан. 8) Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное! :mrgreen: Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?! :mrgreen: Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено". :mrgreen:

Они там обкуренные все что ли?
yuri_m
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 25.11.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:43

yuri_m нет...они просто имели ввиду клиентов , я уже высказывался по поводу дебильного решения отключить веб версию , но им пох. Как и то что какой то "умник" решил что если клиент ОДИН РАЗ зашел в их моб. приложение , то без его согласия ему меняют канал поступления инфо по расходным операциям...ну это же впринципе нарушение прав потребителя , так что ...с клиентом тут не считаются и принимают порой крайне дебильные решения...такой банк.
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7279
З нами з: 15.08.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:10

Re: ПУМБ

Підскажить по оплаті частинами від пумба - чи є ньанси? як не попасти на відсотки
gonzo
 
Повідомлень: 297
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:35

Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.

Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:58

  root написав:Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.

Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?

ну виписку можна подивитися або скинути собі, зручніше ніж на колінці в мобілці, хоча дивитися там уже нема на що, операції згорнуті на мінімум
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 514
З нами з: 31.07.19
Подякував: 334 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:15

так отож :(
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49

Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.
Prospero
 
Повідомлень: 31
З нами з: 20.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:54

  Prospero написав:Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.


Так в них максимум був 50 здається, мені ще в позаминулому місяці до 40 підняли і далі ні. Хоча на депо лежить більше.
PUnder
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 02.08.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:37

  Prospero написав:Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.

А чего вы решили, что всем должны повышать постоянно? У меня с мая нет движения. 20 тысяч, до войны было 30.
Vorlon
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 269270271272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.