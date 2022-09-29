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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:22

  -VICTOR- написав:таак....незаважайте юзеру трохи погризти ту банку ..) то тільки на користь , а то ті банкіри вкрай знахабніли , то послуги як хочуть так і підключають , то валюту віддають як бажають...де той НБУ зі своїм наглядом ) :D

Сарказм засчитан. 8) Полез к ним в техподдержку разбираться. А там похоже набрали таких олухов, что просто пипец! Я им говорю "у меня в веб версии для ПК перестал работать вход". А они мне "мобильное приложение очень классная штука, у всех работает". Мобильное! :mrgreen: Я им еще раз "ребята, вопрос про ВЕБ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПК, а не про мобильное для телефона". А они мне опять "в мобильном приложении ошибок не обнаружено, перезагрузите свой телефон". Ну не дебилы?! :mrgreen: Написал им уже всё то же самое на электронку. Приложил скрин с ошибкой, приложил скрин с трассировкой в режиме отладки страницы. Ответ догадываетесь какой был? Сначала "Веб версия отключена для новых клиентов, или тех, кто больше 90 дней в нее не входил". Пишу им "Я постоянный клиент, входил в веб версию 2 дня назад". У них ступор, пауза... Потом родили другой ответ "Мобильное приложение работает в штатном режиме, проблем не обнаружено". :mrgreen:

Они там обкуренные все что ли?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:43

yuri_m нет...они просто имели ввиду клиентов , я уже высказывался по поводу дебильного решения отключить веб версию , но им пох. Как и то что какой то "умник" решил что если клиент ОДИН РАЗ зашел в их моб. приложение , то без его согласия ему меняют канал поступления инфо по расходным операциям...ну это же впринципе нарушение прав потребителя , так что ...с клиентом тут не считаются и принимают порой крайне дебильные решения...такой банк.
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:10

Re: ПУМБ

Підскажить по оплаті частинами від пумба - чи є ньанси? як не попасти на відсотки
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:35

Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.

Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?
root
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:58

  root написав:Який сенс воювати з вітряними млинами, банка вирішила прибити вебку кабінету то вже нічого не поробиш, вони навіть не запитували в клієнтів чи це їм треба чи ні.. просто так вирішили. Нехай повністю відключають свого обрізаного інваліда та і по ділам.

Всеодно толку з нього нуль, платежі не проведеш, переписку відключили... так, зайти подивитись на свої рахунки чи шо?

ну виписку можна подивитися або скинути собі, зручніше ніж на колінці в мобілці, хоча дивитися там уже нема на що, операції згорнуті на мінімум
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:15

так отож :(
root
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49

Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:54

  Prospero написав:Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.


Так в них максимум був 50 здається, мені ще в позаминулому місяці до 40 підняли і далі ні. Хоча на депо лежить більше.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:37

  Prospero написав:Кому-то в это месяце уже повышали К.Л. по ВсеМожу? У меня это первый месяц без изменений. До этого ежемесячно постепенно повышали с 5 до 40к. В сентябре повышения не было. Мне кажется, у банки начались проблемы в связи с накрутками Мадагаскара. Большинство дропов явно не сможет отдать долги.

А чего вы решили, что всем должны повышать постоянно? У меня с мая нет движения. 20 тысяч, до войны было 30.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 00:45

Re: ПУМБ

двум підопічним піднімали ліміт..одному навідь уже вище ніж до лютого було), правда..всього на 1т. більше ніж було , але тим не менше . Я свої 50т. "захистив" від грабунку ))...тому всього на 80 грн. менше стало від 50т, що були до лютого- не піднімають до колишнього рівня, але я не скаржусь :wink:
-VICTOR-
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ПУМБ (2720)
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