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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:25

Re: ПУМБ

Зробив оплату замовлення в інтернет-магазині картою всеМОЖУ за кредитні кошти. Адреса сайта в українській зоні .ua (alensa.ua), всі ціни в гривнях, хоч на сайті згадується, що товар доставляється з Чехії. В запиті на підтвердження замовлення, який надійшов у додаток ПУМБ онлайн, була вказана та ж сума, що і в кошику на сайті – 2072 грн, проте після підвердження оплати з балансу знялося 2147,41 грн, і в історії операцій з'явився запис:
Покупка Alensa Praha CZ -2147.41
За що зняли додатково 75 грн? Це подвійна (або потрійна) конвертація чи якась комісія?
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:30

  Julio написав:За що зняли додатково 75 грн? Це подвійна (або потрійна) конвертація чи якась комісія?


Це питання не до ПУМБу, тероризуйте цей сайт, що дурять з цінами(курсовою різницею) Це ще повезло що тільки 75 грн. В мене дружина замовляла на схожому то більше виплило. Блокування то одно а реальне списання приходить в валюті до банку.
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:43

  Julio написав:Зробив оплату замовлення в інтернет-магазині картою всеМОЖУ за кредитні кошти. Адреса сайта в українській зоні .ua (alensa.ua), всі ціни в гривнях, хоч на сайті згадується, що товар доставляється з Чехії. В запиті на підтвердження замовлення, який надійшов у додаток ПУМБ онлайн, була вказана та ж сума, що і в кошику на сайті – 2072 грн, проте після підвердження оплати з балансу знялося 2147,41 грн, і в історії операцій з'явився запис:
Покупка Alensa Praha CZ -2147.41
За що зняли додатково 75 грн? Це подвійна (або потрійна) конвертація чи якась комісія?


Это Alensa виновата. Я в своё время тоже думала там купить, но у меня на карте было денег на сумму заказа + 50 грн. и оплата не прошла, т.к. не достаточно средств написало. Тогда и стало понятно, что по факту они списывают в валюте и сумма в гривнах получается больше. До войны они с наложенным платежом отправляли и всё было точно. Сейчас же чудят так, поэтому перестала у них покупать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:50

  Julio написав:Зробив оплату замовлення в інтернет-магазині картою всеМОЖУ за кредитні кошти. Адреса сайта в українській зоні .ua (alensa.ua), всі ціни в гривнях, хоч на сайті згадується, що товар доставляється з Чехії. В запиті на підтвердження замовлення, який надійшов у додаток ПУМБ онлайн, була вказана та ж сума, що і в кошику на сайті – 2072 грн, проте після підвердження оплати з балансу знялося 2147,41 грн, і в історії операцій з'явився запис:
Покупка Alensa Praha CZ -2147.41
За що зняли додатково 75 грн? Це подвійна (або потрійна) конвертація чи якась комісія?

Так це подвійна конвертація, цей магазин зареєстрований в Чехії і доставка з Чехії, тому списання швидше за все було в євро або кронах. Те що магазин використовує український домен (чи мову) ще нічого не гарантує.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:36

Re: ПУМБ

а почему тогда при оплате запрос-подтверждение приходит в гривне, а не в валюте ?
Alex2007
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