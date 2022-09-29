|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:08
User253 написав:
В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?
Угу
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3171
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:16
А це правда що переказ з кредитки ВсеМожу СВОЇХ коштів на свою дебетну картку, банк бере 2,99% комісії?
-
root
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:28
root написав:
А це правда що переказ з кредитки ВсеМожу СВОЇХ коштів на свою дебетну картку, банк бере 2,99% комісії?
Нет, неправда.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
root
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:45
Тому що це СЕП - він у пумба платний. Р2Р безкоштовний. Зі своєї кредитки на свою дебетку перераховував безкоштовно, хоча може і тут вже зміни відбулися.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:48
Тобто я до них звернувся з приводу комісії за переводи з картки на картку а вони включили дурака та відповіли про комісію по IBAN...
Повідомляємо, що перекази з рахунку на рахунки (IBAN) та картки клієнтів ПУМБ та інших банків 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів.
Реально дивовижний банк
-
root
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:14
Amethyst написав: User253 написав:
В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?
Угу
вчера со всекарты на всемогущую в 19:20 загасил,так до сих пор "погашение в обработке" у всемогущей
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1454 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:34
Мизантрóп написав: Amethyst написав: User253 написав:
В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?
Угу
вчера со всекарты на всемогущую в 19:20 загасил,так до сих пор "погашение в обработке" у всемогущей
ну так в конце опердня ж подобьют бабки
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3171
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:40
да предыдущие месяцы днем гасил всегда,а тут вечер был
.Вот и озадачило,завтра устаканиться должно.Ото они видать про 18:00 и не зря пишут
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1454 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|