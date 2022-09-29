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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:08

  User253 написав:В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?

Угу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:16

А це правда що переказ з кредитки ВсеМожу СВОЇХ коштів на свою дебетну картку, банк бере 2,99% комісії?
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:28

  root написав:А це правда що переказ з кредитки ВсеМожу СВОЇХ коштів на свою дебетну картку, банк бере 2,99% комісії?

Нет, неправда.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:42

  lloydbanksua написав:Нет, неправда.


Зображення

Хто дурить? :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:45

  root написав:
  lloydbanksua написав:Нет, неправда.


Зображення

Хто дурить? :)

Тому що це СЕП - він у пумба платний. Р2Р безкоштовний. Зі своєї кредитки на свою дебетку перераховував безкоштовно, хоча може і тут вже зміни відбулися.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:48

Тобто я до них звернувся з приводу комісії за переводи з картки на картку а вони включили дурака та відповіли про комісію по IBAN...

Повідомляємо, що перекази з рахунку на рахунки (IBAN) та картки клієнтів ПУМБ та інших банків 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів.



Реально дивовижний банк :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:14

  Amethyst написав:
  User253 написав:В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?

Угу

вчера со всекарты на всемогущую в 19:20 загасил,так до сих пор "погашение в обработке" у всемогущей :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:19

  Мизантрóп написав:вчера со всекарты на всемогущую в 19:20 загасил,так до сих пор "погашение в обработке" у всекарты :roll:

У них всегда так было. Надо до 18:00 кидать
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:34

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:
  User253 написав:В приложении написано, что кредитку нужно погасить до 30.09, 18:00.
Если тянуть с карты другого банка - то это можно сделать завтра днём, чтоб не попасть на проценты?

Угу

вчера со всекарты на всемогущую в 19:20 загасил,так до сих пор "погашение в обработке" у всемогущей :roll:

ну так в конце опердня ж подобьют бабки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:40

Re: ПУМБ

да предыдущие месяцы днем гасил всегда,а тут вечер был :| .Вот и озадачило,завтра устаканиться должно.Ото они видать про 18:00 и не зря пишут
Мизантрóп
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