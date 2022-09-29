до войны и в 19 с копейками успевало текущим днем провестись...
а про 18 щас в СМС-ах напоминалках пишут и чет не хочется перепроверять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:44
Додано: Чет 29 вер, 2022 18:52
я знов звернувся в підтримку, таки все вірно.
Попандос в мене вийшов, не очікував такого дивного нюансу. У всіх банках за переказ своїх коштів з кредитки ніяких % НЕ беруть, а тут особливий чи шо?
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