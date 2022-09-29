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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:44

  Мизантрóп написав:да предыдущие месяцы днем гасил всегда,а тут вечер был :| .Вот и озадачило,завтра устаканиться должно.Ото они видать про 18:00 и не зря пишут

до войны и в 19 с копейками успевало текущим днем провестись...
а про 18 щас в СМС-ах напоминалках пишут и чет не хочется перепроверять
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:52

я знов звернувся в підтримку, таки все вірно.

При переказі за допомогою додатку ПУМБ Online переказ виконується з рахунку кредитної картки.

Згідно тарифів комісія за перекази з рахунку на рахунки (IBAN) та картки клієнтів ПУМБ та інших банків 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!


Попандос в мене вийшов, не очікував такого дивного нюансу. У всіх банках за переказ своїх коштів з кредитки ніяких % НЕ беруть, а тут особливий чи шо? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:38

Re: ПУМБ

  root написав:Хто дурить? :)
Поддержка промолчала про тарифы карты. ;)
Она только упомянула тарифы сервиса.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:50

Цей банк неймовірний! :))))

Колеги, а чи є зараз в вашому мобільному додатку пумб онлайн, приблуда під назвою ЧАТ ? В мене нема, підримка каже є, оновлюся. Але в мене найновіша версія і чату нема. По ходу банк знову в своєму стилі, ліва рука не щнає що робить права.
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:46

root немає
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:49

root
Да есть чат. Android версия 2.51.5409. Находится в меню More, Support ниже вопросов и карты банкоматов и отделений.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:18

Re: ПУМБ

  root написав:Попандос в мене вийшов, не очікував такого дивного нюансу. У всіх банках за переказ своїх коштів з кредитки ніяких % НЕ беруть, а тут особливий чи шо?


В Альфа-Банке тоже самое, переказ с кредитки своих с комиссией, видимо схемку слизали.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:34

  vpchelko написав:В Альфа-Банке тоже самое, переказ с кредитки своих с комиссией, видимо схемку слизали.


на хамелиончику нема такого точно.
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:35

  melkh написав:root немає

ну про що я вище і писав, у них для робітників мабуть інша версія і там чат є :)))
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:22

Re: ПУМБ

  root написав:на хамелиончику нема такого точно.


ну так хамелион это новый продукт.

Смотри Максимум и Ред кредитки
vpchelko
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