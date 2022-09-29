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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:44
Мизантрóп написав:
да предыдущие месяцы днем гасил всегда,а тут вечер был
.Вот и озадачило,завтра устаканиться должно.Ото они видать про 18:00 и не зря пишут
до войны и в 19 с копейками успевало текущим днем провестись...
а про 18 щас в СМС-ах напоминалках пишут и чет не хочется перепроверять
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Amethyst
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:52
я знов звернувся в підтримку, таки все вірно.
При переказі за допомогою додатку ПУМБ Online переказ виконується з рахунку кредитної картки.
Згідно тарифів комісія за перекази з рахунку на рахунки (IBAN) та картки клієнтів ПУМБ та інших банків 2,99% від суми переказу за рахунок власних та кредитних коштів.
Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
Попандос в мене вийшов, не очікував такого дивного нюансу. У всіх банках за переказ своїх коштів з кредитки ніяких % НЕ беруть, а тут особливий чи шо?
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root
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:38
root написав:
Хто дурить?
Поддержка промолчала про тарифы карты.
Она только упомянула тарифы сервиса.
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Howl
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:50
Цей банк неймовірний!
)))
Колеги, а чи є зараз в вашому мобільному додатку пумб онлайн, приблуда під назвою ЧАТ ? В мене нема, підримка каже є, оновлюся. Але в мене найновіша версія і чату нема. По ходу банк знову в своєму стилі, ліва рука не щнає що робить права.
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root
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Додано: Чет 29 вер, 2022 21:46
root немає
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melkh
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Додано: Чет 29 вер, 2022 21:49
root
Да есть чат. Android версия 2.51.5409. Находится в меню More, Support ниже вопросов и карты банкоматов и отделений.
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olexander_schur
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:18
root написав:
Попандос в мене вийшов, не очікував такого дивного нюансу. У всіх банках за переказ своїх коштів з кредитки ніяких % НЕ беруть, а тут особливий чи шо?
В Альфа-Банке тоже самое, переказ с кредитки своих с комиссией, видимо схемку слизали.
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vpchelko
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:34
vpchelko написав:
В Альфа-Банке тоже самое, переказ с кредитки своих с комиссией, видимо схемку слизали.
на хамелиончику нема такого точно.
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root
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:35
melkh написав:
root немає
ну про що я вище і писав, у них для робітників мабуть інша версія і там чат є
))
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root
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Додано: Чет 29 вер, 2022 23:22
root написав:
на хамелиончику нема такого точно.
ну так хамелион это новый продукт.
Смотри Максимум и Ред кредитки
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vpchelko
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