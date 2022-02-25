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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 23:47
Додано: П'ят 30 вер, 2022 00:13
Re: ПУМБ
К стати на сайте не могу найти тарифы по карте всеМожу... не сайт у них а помойка.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:08
то уже архивный продукт,раритет с 25.02.2022
https://finance.ua/ua/cards/vse-mozhu-mc-gold-12-pumb-p
Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:33
Я декілька тижнів тому отримав цю картку. Раніше кредиток не було в мене від цього банку. А так да, повного тарифа не відразу і знайдеш на тому недосайті,
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