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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277>

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:26

Нашо мені їх дивитись, в мене їх нема, і вони мені не потрібні ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:47

  vpchelko написав:
  root написав:на хамелиончику нема такого точно.


ну так хамелион это новый продукт.

Смотри Максимум и Ред кредитки


такое там 100 лет, как у всех

тут ПУМБ как раз выделялся, p2p было , а может и есть, 0% за свои
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 00:13

Re: ПУМБ

К стати на сайте не могу найти тарифы по карте всеМожу... не сайт у них а помойка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:08

  vpchelko написав:К стати на сайте не могу найти тарифы по карте всеМожу... не сайт у них а помойка.

то уже архивный продукт,раритет :lol: с 25.02.2022
https://finance.ua/ua/cards/vse-mozhu-mc-gold-12-pumb-p
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:33

Я декілька тижнів тому отримав цю картку. Раніше кредиток не було в мене від цього банку. А так да, повного тарифа не відразу і знайдеш на тому недосайті, https://www.pumb.ua/credit/can-all-online це +- схоже на мою :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:57

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:то уже архивный продукт,раритет с 25.02.2022
https://finance.ua/ua/cards/vse-mozhu-mc-gold-12-pumb-p

есть все можу онлайн - но хз как ее оформить - через приложение я не смог найти опцию, и тарифы хз какие.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:50

  vpchelko написав:все можу онлайн - но хз как ее оформить

гарячка запевнила, якщо вже є ВсеМожу, то тільки після її закриття можна отримати он-лайн версію. 45 діб, звісно треба буде почекати. Начебто 30К на старті ллють без довідки про доходи
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52

П'ятака дали, а щоб отримати 30 мабуть треба вдягтись з понтами і золотими годинниками та ланцюгами засвітити. А то я в шортах був :)))))
root
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:56

Джентльмены верят на слово

  root написав:з понтами

тут не потрібно соромитись, заповнюючи анкету. Навіть, якщо ваш офіційний дохід дорівнює нулю, треба вказати "інші" джерела надходження, та не менш ніж бажаний ліміт. Це ж не податкова, перевірять не будуть
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:02

Та я це розумію, просто кредитка ця не дуже і потрібна була, тому не заморочувався. На днях піду взагалі закрию її.
root
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