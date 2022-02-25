ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 23:47
vpchelko написав: root написав:
на хамелиончику нема такого точно.
ну так хамелион это новый продукт.
Смотри Максимум и Ред кредитки
такое там 100 лет, как у всех
тут ПУМБ как раз выделялся, p2p было , а может и есть, 0% за свои
cohan
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 00:13
К стати на сайте не могу найти тарифы по карте всеМожу... не сайт у них а помойка.
vpchelko
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:08
vpchelko написав:
К стати на сайте не могу найти тарифы по карте всеМожу... не сайт у них а помойка.
то уже архивный продукт,раритет
с 25.02.2022
https://finance.ua/ua/cards/vse-mozhu-mc-gold-12-pumb-p
Мизантрóп
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:33
Я декілька тижнів тому отримав цю картку. Раніше кредиток не було в мене від цього банку. А так да, повного тарифа не відразу і знайдеш на тому недосайті,
https://www.pumb.ua/credit/can-all-online
це +- схоже на мою
root
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:57
есть все можу онлайн - но хз как ее оформить - через приложение я не смог найти опцию, и тарифы хз какие.
vpchelko
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:50
vpchelko написав:
все можу онлайн - но хз как ее оформить
гарячка запевнила, якщо вже є ВсеМожу, то тільки після її закриття можна отримати он-лайн версію. 45 діб, звісно треба буде почекати. Начебто 30К на старті ллють без довідки про доходи
kulikrom
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52
П'ятака дали, а щоб отримати 30 мабуть треба вдягтись з понтами і золотими годинниками та ланцюгами засвітити. А то я в шортах був
))))
root
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:56
root написав:
з понтами
тут не потрібно соромитись, заповнюючи анкету. Навіть, якщо ваш офіційний дохід дорівнює нулю, треба вказати "інші" джерела надходження, та не менш ніж бажаний ліміт. Це ж не податкова, перевірять не будуть
kulikrom
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:02
Та я це розумію, просто кредитка ця не дуже і потрібна була, тому не заморочувався. На днях піду взагалі закрию її.
root
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