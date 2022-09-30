комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?
тарифи -за кредитними продуктами завжди в
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:05
комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?
тарифи -за кредитними продуктами завжди в
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:20
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:40
PUMB, а когда можно будет перевыпустить, или выпустить дополнительную цифровую карту к кредитке, аналогично дебетке?
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