комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?
тарифи -за кредитними продуктами завжди в
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:05
комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?
тарифи -за кредитними продуктами завжди в
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:20
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:40
PUMB, а когда можно будет перевыпустить, или выпустить дополнительную цифровую карту к кредитке, аналогично дебетке?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:20
А в мене знову лише партнерка, ВСЕможу спочивай з Богом, а в дружини немає кредитки, лише ВСЕкарта, то дали комуналку, якось так і продукти 1,5, вирішили на нову аудиторію попрацювати,ск@ти.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:54
Індивідуальний підхід набирає обертів, у мене:
Продукти - 0,75% / 0,5%
Кафе та ресторани - 3% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Будівельні магазини - 2% / 1%
АЗС - 2% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Одяг та взуття - 3% / 1%
Виділене відрізняється від наведених
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